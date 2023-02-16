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В Москве построят завод по производству жизненно необходимых лекарств

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Новый завод по производству жизненно необходимых лекарств планируют построить в 2023 году на площадке «Алабушево» в Москве.
В Москве построят завод по производству жизненно необходимых лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Sigrid Olsson

Об этом сообщает НСН.

«На площадке «Алабушево» особой экономической зоны Москвы компания возведёт новый фармацевтический производственный комплекс площадью более 20 тыс. кв. м», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Планируется, что фармацевтический производственный комплекс будет изготавливать более 150 тыс. единиц продукции в год и выйдет на полную мощность к концу 2024 года. Также на заводе планируется создать 250 рабочих мест.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы сообщало, что в московском Центре фармацевтической аналитики, резиденте технопарка «Слава», открыли новую биоаналитическую лабораторию.

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