В Москве построят завод по производству жизненно необходимых лекарств

Новый завод по производству жизненно необходимых лекарств планируют построить в 2023 году на площадке «Алабушево» в Москве.

Об этом сообщает НСН.

«На площадке «Алабушево» особой экономической зоны Москвы компания возведёт новый фармацевтический производственный комплекс площадью более 20 тыс. кв. м», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Планируется, что фармацевтический производственный комплекс будет изготавливать более 150 тыс. единиц продукции в год и выйдет на полную мощность к концу 2024 года. Также на заводе планируется создать 250 рабочих мест.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы сообщало, что в московском Центре фармацевтической аналитики, резиденте технопарка «Слава», открыли новую биоаналитическую лабораторию.