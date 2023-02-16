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В Ставропольском крае единое пособие оформили на 66 тысяч детей

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В Ставропольском крае на 66 тыс. детей уже оформлено новое единое пособие. Также выплату назначили 3 тыс. беременных женщин.
В Ставропольском крае единое пособие оформили на 66 тысяч детей
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  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Размер единого пособия дифференцирован. Он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Если эту выплату мы устанавливаем на ребёнка, то её размер рассчитывается, исходя от прожиточного минимума на ребёнка — в крае он составляет 12 550 рублей. Если мы устанавливаем единое пособие беременной женщине — мы берём прожиточный минимум трудоспособного населения, он у нас в крае составляет 14 102 рубля», — пояснила управляющая отделением Социального фонда России по Ставрополью Елена Долгова.

Ранее кандидат юридических наук адвокат Виктория Шакина, председатель, управляющий партнёр МКА «ЮрСити», заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России, в беседе с ФАН рассказала, что с 1 января 2023 года в России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

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