Патрушев заявил, что дефицит кадров мешает преодолеть зависимость от импорта
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Как пишет РИА Новости, об этом он сказал на совещании в Челябинске.
Например, пояснил Патрушев, остаётся высокой доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, тяжёлом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике.
По его словам, недостаточный уровень вложений в исследования и разработки — один из факторов, способствующих такой ситуации.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что к настоящему времени более 35 тыс. организаций из 82 субъектов прошли регистрацию на платформе Московского инновационного кластера (МИК).