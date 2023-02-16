Патрушев заявил, что дефицит кадров мешает преодолеть зависимость от импорта

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что зависимость России от иностранных поставок в ряде отраслей мешают преодолеть дефицит подготовленных кадров, а также недостаточные инвестиции в инновации и блокировка сотрудничества с мировой наукой.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал на совещании в Челябинске.

Например, пояснил Патрушев, остаётся высокой доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, тяжёлом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике.

По его словам, недостаточный уровень вложений в исследования и разработки — один из факторов, способствующих такой ситуации.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что к настоящему времени более 35 тыс. организаций из 82 субъектов прошли регистрацию на платформе Московского инновационного кластера (МИК).