В Мособлдуме подвели итоги реализации закона о предоставлении земли в аренду за 1 рубль в 2022 году

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, принятие закона о предоставлении земли в аренду за 1 рубль позволило увеличить количество предприятий, работающих по программе импортозамещения.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Брынцалова, сейчас в области реализуется 130 проектов по импортозамещению с инвестициями в 150 млрд рублей.

Он отметил, что закон о предоставлении земли в аренду за 1 рубль оказался востребованным. На этом фоне было принято решение дать арендаторам право продлевать льготу на второй и третий годы. В 2022 году по программе было предоставлено 57 земельных участков.

Ранее НСН сообщала, что на сайте единой информационной системы в сфере закупок ведётся приём заявок на подписание с Москвой офсетного договора, по которому инвестор обязуется построить завод по изготовлению противоопухолевых лекарств по ряду международных непатентованных наименований.