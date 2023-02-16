В Нижегородском районе Москвы введут в эксплуатацию два жилых корпуса в 2025 году
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Об этом сообщает НСН.
По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, некоторые квартиры в новом жилье будут приспособлены для маломобильных жильцов.
Первые этажи новостроек будут нежилыми — планируется, что там откроются магазины, кафе или салоны красоты. Во дворе появятся две детские площадки, зона со спортивными тренажёрами.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Москва и Кубань стали лидерами среди регионов по объёму строящегося жилья.