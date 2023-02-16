Фитнес-тренер Абаева напомнила об эффективности слайд-аэробики для похудения

Фитнес-тренер Зарина Абаева рассказала, что с помощью регулярных занятий слайд-аэробикой можно сбросить лишний вес без изматывающих тренировок.

«Вы, наверное, видели по ТВ соревнования по конькобежному спорту? Когда спортсмен скользит по льду, всё его тело задействовано в выполнении плавных движений... При занятиях слайд-аэробикой человек в особых носках, надетых поверх обуви, находится на специальной доске, а его движения похожи на скольжение», — объяснила тренер в беседе с Life.ru.

По её словам, при регулярных занятиях можно за месяц скинуть до 10 кг, а объём бёдер уменьшить на 7—10 см.

Слайд-аэробику можно рекомендовать и тем, кто устал от однообразных тренировок и хочет попробовать что-то новое, заключила Абаева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.