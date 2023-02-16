«Пассажиравтотранс» закупит почти 350 современных автобусов для Петербурга в 2023 году

ГУП «Пассажиравтотранс» в 2023 году планирует закупить 350 автобусов для Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Также в 2023 году закупят 142 двухсекционных автобуса особо большого класса.

Кроме того, за счёт бюджета Петербурга планируется приобрести 176 автобусов большого класса. Также предприятие рассматривает возможность закупки 25 электробусов.

«Мы планируем увеличить количество электробусов в действующем парке №2, уже эксплуатирующем подобную технику. А в 2024 году с расчётом на новый парк планируется приобрести 100 электробусов. В перспективе до 2026 года их количество может вырасти до 500. В настоящее время мы видим достаточно развитый рынок производства электробусов», — рассказал гендиректор ПАТ Андрей Лызин.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова Андрея Воробьёва передавало, что в Подмосковье на маршруте №324 Бронницы — метро «Котельники» обновят автобусы.