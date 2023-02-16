В Удмуртии средняя стоимость свидания 14 февраля составила 14 тысяч рублей

По данным Удмуртстата, в День всех влюблённых в Удмуртии стоимость среднестатистического свидания составила 14 тыс. рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

При этом, согласно статистике, мужчине пришлось потратить 10 тыс. рублей, а женщине — 4 тыс.

По словам специалистов, при подготовке к свиданию женщина тратит на стрижку до 590 рублей, около 935 рублей на маникюр, 1999 рублей на платье и 503 рубля на книгу в качестве подарка.

В свою очередь, мужчине необходимо заплатить за стрижку (475 рублей), оплатить химчистку (1069 рублей), купить два билета в театр (1271 рубль), заплатить за ужин в ресторане на две персоны (6233 рубля), приобрести букет (697 рублей) и оплатить поезду в такси (306 рублей).

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