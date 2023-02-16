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Заммэра Сергунина рассказала о работе Московского инновационного кластера

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с момента создания Московского инновационного кластера (МИК) более 6,5 тыс. предприятий-участников получили больше 10,5 млрд рублей.
Заммэра Сергунина рассказала о работе Московского инновационного кластера

Об этом сообщает kp.ru.

«Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты», — рассказала она.

По её словам, в прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что производство новых систем бесперебойного питания запустили в ОЭЗ Москвы.

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