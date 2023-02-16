Заммэра Сергунина рассказала о работе Московского инновационного кластера
Об этом сообщает kp.ru.
«Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты», — рассказала она.
По её словам, в прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что производство новых систем бесперебойного питания запустили в ОЭЗ Москвы.