Заммэра Сергунина рассказала о работе Московского инновационного кластера

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с момента создания Московского инновационного кластера (МИК) более 6,5 тыс. предприятий-участников получили больше 10,5 млрд рублей.

Об этом сообщает kp.ru.

«Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты», — рассказала она.

По её словам, в прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что производство новых систем бесперебойного питания запустили в ОЭЗ Москвы.