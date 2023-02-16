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Врач Тихомирова назвала блюда из грибов и капусты полезными для худеющих

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Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова перечислила продукты с невысокой калорийностью, дающие энергию и чувство сытости. Такие продукты подойдут для тех, кто следит за весом.
Врач Тихомирова назвала блюда из грибов и капусты полезными для худеющих
  • Gettyimages.ru
  • © Susanne Alfredsson / EyeEm

На первом месте — грибы, в них содержится белок, жиры, углеводы и клетчатка, отметила специалист в разговоре с Life.ru.

Далее в ряду полезных продуктов — капуста. Например, брюссельская, брокколи и цветная. В ней содержатся полезные пищевые волокна, сказала Тихомирова.

И наконец, куриная грудка, к которой следует добавить лёгкий гарнир из цветной капусты. Это идеально сбалансированное блюдо по количеству белка и клетчатки, заключила врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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