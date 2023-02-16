Врач Тихомирова назвала блюда из грибов и капусты полезными для худеющих
- Gettyimages.ru
- © Susanne Alfredsson / EyeEm
На первом месте — грибы, в них содержится белок, жиры, углеводы и клетчатка, отметила специалист в разговоре с Life.ru.
Далее в ряду полезных продуктов — капуста. Например, брюссельская, брокколи и цветная. В ней содержатся полезные пищевые волокна, сказала Тихомирова.
И наконец, куриная грудка, к которой следует добавить лёгкий гарнир из цветной капусты. Это идеально сбалансированное блюдо по количеству белка и клетчатки, заключила врач.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.