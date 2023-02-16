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Эпидемиолог Фельдблюм сообщила о высоком уровне заболеваемости ОРВИ в Пермском крае

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Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Ирина Фельдблюм сообщила, что в Пермском крае наблюдается высокий уровень заболеваемости ОРВИ.
Эпидемиолог Фельдблюм сообщила о высоком уровне заболеваемости ОРВИ в Пермском крае
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

«Уровень заболеваемости ОРВИ, действительно, пока находится выше порогового показателя. Заболеваемость гриппом А (H1N1, «свиной» грипп) снижается, подрастает заболеваемость гриппом В, и сейчас наблюдаем вторую волну», — уточнила специалист в беседе с URA.RU.

При этом, по её словам, пик заболеваемости гриппом в крае пройден. 

Что касается коронавируса, здесь есть тенденция к росту, однако беспокойства у медиков это не вызывает, заключила Фельдблюм.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.

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