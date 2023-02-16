Эпидемиолог Фельдблюм сообщила о высоком уровне заболеваемости ОРВИ в Пермском крае
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«Уровень заболеваемости ОРВИ, действительно, пока находится выше порогового показателя. Заболеваемость гриппом А (H1N1, «свиной» грипп) снижается, подрастает заболеваемость гриппом В, и сейчас наблюдаем вторую волну», — уточнила специалист в беседе с URA.RU.
При этом, по её словам, пик заболеваемости гриппом в крае пройден.
Что касается коронавируса, здесь есть тенденция к росту, однако беспокойства у медиков это не вызывает, заключила Фельдблюм.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.