РЭО выступил с предложением отказаться от чеков из неперерабатываемой термобумаги

В России ежегодно используют около 10 тыс. т не подлежащей утилизации бумаги. В связи с этим Российский экологический оператор подготовил письмо в Федеральную налоговую службу с просьбой проработать отказ от бумажных чеков.

Об этом информирует телеканал «360».

«Масса выбрасываемых ежегодно на полигон чеков колоссальна. В России ежегодно используют около 10 тыс. т термобумаги, что равняется примерно одной фуре чеков в день», — говорится в письме генерального директоре РЭО Дениса Буцаева.

В связи с вышеизложенным РЭО предлагает разработать меры по снижению количества используемых чеков и полному отказу от чеков с целью минимизировать количество отходов, не подлежащих вторичной переработке, говорится в тексте письма.

Ранее газета «Известия» сообщала, что РЭО предложит законодательно запретить выбрасывать отходы в канализацию.