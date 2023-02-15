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В Красноярске перед судом предстанут старшеклассники, обвиняемые в ложном минировании

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В суд передано уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей Красноярска, обвиняемых в ложном минировании.
В Красноярске перед судом предстанут старшеклассники, обвиняемые в ложном минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным ведомства, старшеклассники вели интернет-переписку с неизвестными и по их просьбе рассылали информацию о ложном минировании школ и детсадов в Красноярке, а также в Иванове, Тольятти и Тюмени.

Одному из фигурантов вменяют десять эпизодов преступлений, второму — один.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Ялте задержали 43-летнего мужчину за ложное сообщение о минировании торгового центра.

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