На месте складов и автосервисов в районе Бирюлёво Восточное построят новый городской квартал.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Речь идёт об участке между Липецкой и 6-й Радиальной улицами. Его площадь составляет более 15 га.

Как заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, запланировано комплексное развитие территории, предусматривающее строительство жилой и общественной недвижимости примерно на 266 тыс. кв. м.

«Объём вложений в реорганизацию составит почти 24 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.