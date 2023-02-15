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В районе Бирюлёво Восточное построят новый городской квартал

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На месте складов и автосервисов в районе Бирюлёво Восточное построят новый городской квартал.
В районе Бирюлёво Восточное построят новый городской квартал

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Речь идёт об участке между Липецкой и 6-й Радиальной улицами. Его площадь составляет более 15 га.

Как заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, запланировано комплексное развитие территории, предусматривающее строительство жилой и общественной недвижимости примерно на 266 тыс. кв. м.

«Объём вложений в реорганизацию составит почти 24 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.

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