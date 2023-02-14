В Тверской области подтвердили 221 случай COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 221 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 181 727 жителей. Выздоровели 177 493 человека.

Также стало известно, что за прошлую неделю в Удмуртии закрыли на карантин две школы в Игринском районе и Сарапуле, школу-интернат в Сарапульском районе и детсад в Можгинском районе, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

За неделю в республике выявили 16 942 случая ОРВИ.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».