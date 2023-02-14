В Самарской области обсудили развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей

Первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов провёл совещание, посвящённое реализации пилотного проекта по установке стационарных автомобильных зарядных станций публичного доступа.

Об этом сообщает volga.news.

В 2023 году в регионе намерены установить 27 зарядных станций, в 2024-м — ещё 37.

«Уже найдены потенциальные инвесторы, которые готовы приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение. Часть затрат им будет возмещаться в виде субсидий. Подобраны площадки для размещения зарядных станций, есть договорённости с сетевыми организациями», — сказал Кудряшов.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.