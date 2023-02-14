Узнать больше

В Самарской области обсудили развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей

Короткая ссылка
Первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов провёл совещание, посвящённое реализации пилотного проекта по установке стационарных автомобильных зарядных станций публичного доступа.
В Самарской области обсудили развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Travel_Motion

Об этом сообщает volga.news.

В 2023 году в регионе намерены установить 27 зарядных станций, в 2024-м — ещё 37.

«Уже найдены потенциальные инвесторы, которые готовы приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение. Часть затрат им будет возмещаться в виде субсидий. Подобраны площадки для размещения зарядных станций, есть договорённости с сетевыми организациями», — сказал Кудряшов.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить