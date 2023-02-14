В Кирове назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля

Специалисты сервиса SuperJob рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях февраля в Кирове.

Об этом сообщает progorod43.

Первое место занимает инженер-проектировщик — от 170 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.

Далее следует торговый представитель (70—80 тыс. рублей).

В список также попали помощник машиниста тепловоза, техник и главный бухгалтер.

Ранее, по сообщениям URA.RU, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Урал Анна Осипова рассказала о самых высокооплачиваемых вакансиях в Свердловской области в январе — феврале 2023 года.