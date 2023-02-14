В Кирове назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля
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Об этом сообщает progorod43.
Первое место занимает инженер-проектировщик — от 170 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.
Далее следует торговый представитель (70—80 тыс. рублей).
В список также попали помощник машиниста тепловоза, техник и главный бухгалтер.
Ранее, по сообщениям URA.RU, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Урал Анна Осипова рассказала о самых высокооплачиваемых вакансиях в Свердловской области в январе — феврале 2023 года.