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В Кирове назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля

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Специалисты сервиса SuperJob рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях февраля в Кирове.
В Кирове назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает progorod43.

Первое место занимает инженер-проектировщик — от 170 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.

Далее следует торговый представитель (70—80 тыс. рублей).

В список также попали помощник машиниста тепловоза, техник и главный бухгалтер.

Ранее, по сообщениям URA.RU, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Урал Анна Осипова рассказала о самых высокооплачиваемых вакансиях в Свердловской области в январе — феврале 2023 года.

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