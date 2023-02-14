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На Кубани построят 19 школ по нацпроектам в 2023 году

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В Краснодарском крае построят 19 школ по нацпроектам в 2023 году, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
На Кубани построят 19 школ по нацпроектам в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sydney Bourne

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В этом году планируем ввести в эксплуатацию 20 школ, из них 19 — в рамках нацпроектов. Жители края очень ждут эти новые образовательные учреждения», — отметил Кондратьев.

По его словам, работы нужно проводить на опережение, чтобы был запас времени.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».

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