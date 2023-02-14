Врач Бондаренко дал советы по сохранению здоровья при сидячем образе жизни

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии имени Цандера Владимир Бондаренко рассказал, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни.

«Я всем рекомендую на работе или дома организовать вертикальное стоячее рабочее место. Сейчас существуют специальные столы, стулья. Не обязательно постоянно стоять, нужно какое-то время сидеть, то есть чередовать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, ходьба — это естественная тренировка мышц, и двигательная активность человека составляет от 25 тыс. шагов в день.

«Если человек решил тренироваться, то начинать нужно с разминки, с растягивания мышц ног, с дыхательных упражнений. Как перед пробежкой, мы должны размяться. Возможно, первые занятия будут составлять 15—20 минут, но постепенно это время можно увеличивать», — сказал Бондаренко.

По его словам, важно прислушиваться к своему организму.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.