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Врач Бондаренко дал советы по сохранению здоровья при сидячем образе жизни

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Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии имени Цандера Владимир Бондаренко рассказал, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни.
Врач Бондаренко дал советы по сохранению здоровья при сидячем образе жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Grill

«Я всем рекомендую на работе или дома организовать вертикальное стоячее рабочее место. Сейчас существуют специальные столы, стулья. Не обязательно постоянно стоять, нужно какое-то время сидеть, то есть чередовать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, ходьба — это естественная тренировка мышц, и двигательная активность человека составляет от 25 тыс. шагов в день.

«Если человек решил тренироваться, то начинать нужно с разминки, с растягивания мышц ног, с дыхательных упражнений. Как перед пробежкой, мы должны размяться. Возможно, первые занятия будут составлять 15—20 минут, но постепенно это время можно увеличивать», — сказал Бондаренко.

По его словам, важно прислушиваться к своему организму.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.

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