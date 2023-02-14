Врач Бондаренко дал советы по сохранению здоровья при сидячем образе жизни
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«Я всем рекомендую на работе или дома организовать вертикальное стоячее рабочее место. Сейчас существуют специальные столы, стулья. Не обязательно постоянно стоять, нужно какое-то время сидеть, то есть чередовать», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как отметил эксперт, ходьба — это естественная тренировка мышц, и двигательная активность человека составляет от 25 тыс. шагов в день.
«Если человек решил тренироваться, то начинать нужно с разминки, с растягивания мышц ног, с дыхательных упражнений. Как перед пробежкой, мы должны размяться. Возможно, первые занятия будут составлять 15—20 минут, но постепенно это время можно увеличивать», — сказал Бондаренко.
По его словам, важно прислушиваться к своему организму.
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