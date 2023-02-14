Ульяновская область получит 80 млн рублей на развитие туризма в 2023 году
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Регион получит средства в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Около 48,8 млн рублей область направит на проекты по возведению кемпингов и автокемпингов.
Ещё 19 млн рублей выделят на грантовую поддержку бизнеса, работающего в турсфере, 11 млн — на поддержку событийных мероприятий.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма.