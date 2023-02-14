Волонтёры доставили в Херсонскую область 11 тысяч канцелярских наборов для школьников

Участники гуманитарной миссии передали для школьников Херсонской области 11 тыс. канцелярских наборов.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на гуманитарный центр Херсонской области.

Груз собран общественными организациями Воронежской области.

«Мы выражаем огромную благодарность за то, что воронежцы, чем могут, помогают Херсонской области. Эти наборы в течение двух-трёх дней будут отправлены в районы области», — заявил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич.

В формировании грузов участвуют как местные власти, так и предприятия, организации, общественники, жители региона.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».