В Омской области 70 супружеских пар наградят медалью «За любовь и верность»
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Министерство труда и социального развития Омской области.
«Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества», — отмечают в ведомстве.
Чтобы получить награду, супруги или их дети могут обратиться в территориальный орган Министерства труда.
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