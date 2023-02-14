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В Омской области 70 супружеских пар наградят медалью «За любовь и верность»

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В 2023 году 70 супружеских пар из Омской области будут награждены медалью «За любовь и верность».
В Омской области 70 супружеских пар наградят медалью «За любовь и верность»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Министерство труда и социального развития Омской области.

«Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества», — отмечают в ведомстве.

Чтобы получить награду, супруги или их дети могут обратиться в территориальный орган Министерства труда.

Ранее аналитик маркетплейсов Вадим Верединский в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки чаще всего выбирают россияне в преддверии Дня всех влюблённых. 

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