В Кировской области повысят зарплаты педагогам

На заседании правительства Кировской области принято решение повысить зарплаты педагогам дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщает progorod43.

«Мы последовательно предпринимаем шаги по улучшению условий оплаты труда, и работа эта будет продолжена по всем категориям педагогических работников. Мы вернёмся к этому вопросу и в II, и в III кварталах», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, опережающее развитие региона обеспечивают в том числе создание условий для эффективной работы, строительство новых детсадов и школ, внимание к дополнительному образованию и высшей школе.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков присвоил звание почётного гражданина региона директору Утичёвской средней школы Сталинаре Шляховой. В 2023 году педагогу исполнится 90 лет.