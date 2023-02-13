Автоэксперт Хайцеэр назвал распространённые схемы обмана в автосервисах

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр перечислил распространённые схемы обмана в автосервисах.

«Пожалуй, сейчас самый популярный обман — история с маслом. Прежде количество подделок и так было большим, но сейчас оно выросло ещё сильнее. В результате вместо рекомендованного для вашего автомобиля масла в сервисе заливают какой-то примитивный вариант», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ещё один вариант — когда сотрудники знают, что деталь не соответствует качеству или является подделкой, но всё равно устанавливают её в машину.

«Другой распространённый обман — выдуманные работы. Сервисмены провели меньше работ с автомобилем, чем указали в заказ-наряде, например, прописали замену детали, но на самом деле не сделали этого», — сказал Хайцеэр.

Он посоветовал внимательно согласовывать работы, а также проверять после ремонта, где находятся заменённые детали.

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