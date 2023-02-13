Губернатор Подмосковья отметил важность качественного благоустройства парков и скверов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что от благоустройства скверов и парков зависит качество жизни в Подмосковье.

Об этом сообщает телеканал «360».

Чтобы обновлённые парки и скверы становились центрами притяжения, в них открывают кафе, фуд-траки и другой бизнес. Этому стараются способствовать, в том числе упрощая организационные процедуры.

«Мелочи имеют значение, мы в том году сделали цифровую услугу. У нас парки есть, а малому бизнесу там доступ усложнён был. Надеюсь, в части торговли мы научились предоставлять цифровую услугу. Ходить и бить челом не надо», — рассказал Андрей Воробьёв.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.