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Москалькова направила украинскому омбудсмену письмо о передаче двух детей в Россию

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила украинскому омбудсмену письмо с просьбой посодействовать в возвращении родственникам российских детей, родителей которых арестовали в Одессе.
Москалькова направила украинскому омбудсмену письмо о передаче двух детей в Россию
  • РИА Новости

Она напомнила, что украинские спецслужбы в Одессе обвинили в пророссийских действиях и арестовали супружескую пару — российских граждан. В результате инцидента двое детей оказались в критической ситуации, так как близких родственников на Украине у семьи нет.

«В России проживают родные тётя и бабушка детишек, которые умоляют вернуть и передать их под опеку. Обращаюсь к украинскому уполномоченному по правам человека Д.В. Лубинцу по поводу решения вопроса о передаче в Россию детей», — сообщила Москалькова.

Кроме того, по словам российского омбудсмена, она направила на Украину подтверждающие родство бабушки и внуков документы.

Москалькова ранее заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу.

Они обсудили возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за «пророссийскую позицию».

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