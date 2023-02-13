Импорт новых электрокаров в Россию вырос на 24%
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Об этом сообщает газета «Известия».
Импорт электромобилей марки Volkswagen в 2022 году вырос более чем в 15 раз. Tesla прибавила 10%.
В модельной структуре импорта новых электромобилей первые три позиции заняла продукция Tesla и Volkswagen. Лидирует Tesla Model Y (516 авто). Второе место у Volkswagen ID.4 (484 штуки). Tesla Model 3 (468 электрокаров) заняла третье место.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на авторынке в 2023 году.