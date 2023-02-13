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Стоматолог Мнацаканян отметила эффективность профессиональной чистки зубов в борьбе с кариесом

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Врач — стоматолог-терапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Мнацаканян рассказала, что процедура профессиональной гигиены полости рта имеет множество преимуществ.
Стоматолог Мнацаканян отметила эффективность профессиональной чистки зубов в борьбе с кариесом
  • Gettyimages.ru

«Только профессиональная гигиена полости рта позволяет полностью удалить весь минерализованный твёрдый налёт, так называемый в народе зубной камень, и пигментированный налёт, возникающий вследствие имеющихся хронических заболеваний, вредных привычек, употребления красящих продуктов и напитков. Всё это неподвластно удалению в домашних условиях», — заявила врач в беседе с Life.ru.

По её словам, особое внимание этой процедуре нужно уделять тем, кто находится на ортодонтическом лечении, а также пациентам с ортопедическими конструкциями и имплантатами — для снижения рисков развития воспаления и кариеса.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что кариес приводит к разрушению тканей зубов.

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