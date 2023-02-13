Стоматолог Мнацаканян отметила эффективность профессиональной чистки зубов в борьбе с кариесом

Врач — стоматолог-терапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Мнацаканян рассказала, что процедура профессиональной гигиены полости рта имеет множество преимуществ.

«Только профессиональная гигиена полости рта позволяет полностью удалить весь минерализованный твёрдый налёт, так называемый в народе зубной камень, и пигментированный налёт, возникающий вследствие имеющихся хронических заболеваний, вредных привычек, употребления красящих продуктов и напитков. Всё это неподвластно удалению в домашних условиях», — заявила врач в беседе с Life.ru.

По её словам, особое внимание этой процедуре нужно уделять тем, кто находится на ортодонтическом лечении, а также пациентам с ортопедическими конструкциями и имплантатами — для снижения рисков развития воспаления и кариеса.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что кариес приводит к разрушению тканей зубов.