В Москве назвали самые популярные специальности у выпускников вузов
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической политики и развития.
В топ-3 впервые вошла «Информатика и вычислительная техника». Далее следуют «Образование и педагогика», «СМИ и реклама».
Как отметили в департаменте, за пять лет в столице резко возросло количество абитуриентов, поступающих на прикладные науки.
Ранее карьерный консультант, основатель Университета карьерного роста Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.