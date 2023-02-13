В Москве назвали самые популярные специальности у выпускников вузов

Самыми популярными специальностями у выпускников вузов в Москве остаются «Экономика, менеджмент» и «Юриспруденция», заявил заммэра Владимир Ефимов.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической политики и развития.

В топ-3 впервые вошла «Информатика и вычислительная техника». Далее следуют «Образование и педагогика», «СМИ и реклама».

Как отметили в департаменте, за пять лет в столице резко возросло количество абитуриентов, поступающих на прикладные науки.

Ранее карьерный консультант, основатель Университета карьерного роста Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.