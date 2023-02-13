Академик РАН Горелов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
- РИА Новости
«Подъём заболеваемости отмечается не только у нас, но и во всём мире. Например, в европейском регионе сейчас тоже умеренный рост», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, в целом в мире ситуация с заболеванием относительно спокойная.
«Что касается роста заболеваемости именно в нашей стране, то он, полагаю, связан с тем, что мы стали более свободно относиться к рекомендациям, которые ещё недавно были для нас золотым правилом. Плюс сыграла роль традиционная смена геноварианта коронавируса», — считает Горелов.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU выразил мнение, что новой большой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не ожидается.