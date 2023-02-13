Спасатели Подмосковья напомнили жителям региона о правилах поведения на водоёмах зимой

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы рассказали жителям региона, как действовать, если человек провалился под лёд.

Об этом сообщает РИАМО.

«Спасатели рекомендовали любителям активного отдыха при внештатной ситуации не паниковать и действовать без промедления. В ледяной воде следует сбросить лишнюю ношу и широко раскинуть руки, чтобы удержаться на поверхности водоёма. Специалисты советовали гражданам, без резких движений, наползая, лечь на край льда и забросить ближнюю к кромке ногу, затем вторую и откатиться от опасного места», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных учреждений Крыма в ближайшие два-три года должен увеличиться на 4—5 тыс. номеров, а через пять лет — на 20 тыс.