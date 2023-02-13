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Педагог Семёнова назвала простой способ выучить стихотворение

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Старший методист по русскому языку и литературе домашней школы «ИнтернетУрок» Ольга Семёнова поделилась советами о том, как выучить стихотворение.
Педагог Семёнова назвала простой способ выучить стихотворение
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Во время заучивания лирического стихотворения педагог рекомендует обратить внимание на лирического героя.

«После этого сосредоточьте внимание на развитии события: где оно начинается, как складывается, чем кончается. И только на следующем этапе нужно разбить текст на смысловые части, на куски. К счастью, поэты нам сами в этом помогают, разделяя стихотворения на строфы. Проанализируйте, какое значение в развитии действия имеет каждая из них, не забывая о том, что каждый фрагмент — это составная часть целого», — отметила педагог.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».

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