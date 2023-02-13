В 2022 году в УрФО увеличился объём сельхозпроизводства
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Продукция растениеводства заняла в общем объёме 49%, животноводства — 51%.
Урожай ряда агрокультур стал рекордным. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей — на 5%, картофеля — на 3%.
По продукции животноводства индекс составил 99%.
Ранее газета «Известия» передавала, что средний чек в продуктовой торговле в России составил 669,7 рубля в III квартале 2022 года, что на 8,4% больше, чем в 2021-м.