В 2022 году в УрФО увеличился объём сельхозпроизводства

В 2022 году объём сельхозпроизводства в Уральском федеральном округе составил 481 миллиард рублей. Это практически на 17% больше показателей 2021 года.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Продукция растениеводства заняла в общем объёме 49%, животноводства — 51%.

Урожай ряда агрокультур стал рекордным. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей — на 5%, картофеля — на 3%.

По продукции животноводства индекс составил 99%.

Ранее газета «Известия» передавала, что средний чек в продуктовой торговле в России составил 669,7 рубля в III квартале 2022 года, что на 8,4% больше, чем в 2021-м.