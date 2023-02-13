Путин 14 февраля примет участие в совещании судей военных и арбитражных судов России
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
На совещании будут обсуждаться вопросы гражданского судопроизводства и осуществления правосудия по административным делам, а также современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
В конце января Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 3 тыс. рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до 5 тыс. рублей за повторные нарушения.