Путин 14 февраля примет участие в совещании судей военных и арбитражных судов России

Президент России Владимир Путин 14 февраля будет участвовать в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов страны.

Об этом сообщили в Кремле.

На совещании будут обсуждаться вопросы гражданского судопроизводства и осуществления правосудия по административным делам, а также современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В конце января Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 3 тыс. рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до 5 тыс. рублей за повторные нарушения.