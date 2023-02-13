Автоэксперт Баканов рассказал о перспективах электромобилей в России

Автоэксперт Пётр Баканов спрогнозировал рост продаж электромобилей в России.

Об этом сообщает Inforeactor.

По словам эксперта, рост продаж электрокаров в России будет наблюдаться, прежде всего, за счёт корпоративного фактора, для массового обывателя автомобили с электродвигателем будут недоступны.

Согласно данным «Автостата», за весь 2022 год в России было продано 2 998 новых легковых электромобилей, что на 33% больше, чем годом ранее. По мнению эксперта, эти цифры будут только расти.

«Это достаточно значимая цифра на фоне предыдущих лет. По прогнозам на 2023 год, если всё будет хорошо, она может вырасти чуть ли не в три или четыре, а то и в пять раз. Число зарядных станций будет тоже интенсивно расти», — констатировал Баканов.

Ранее СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с газетой «Известия» заявил, что в 2022 году россияне купили на 33% больше электромобилей, чем годом ранее.