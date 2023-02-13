В Подмосковье упростили процесс оформления пособия при рождении ребёнка
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», для оформления пособия больше не нужны письменные согласия всех совершеннолетних членов семьи.
«Теперь благодаря оптимизации получить его можно полностью в электронном виде. Это позволит оформить выплату, даже если по каким-то причинам не вся семья дома», — отметила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.