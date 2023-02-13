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В Подмосковье упростили процесс оформления пособия при рождении ребёнка

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В Московской области упростили процедуру подачи заявления на назначение пособия при рождении ребёнка.
В Подмосковье упростили процесс оформления пособия при рождении ребёнка
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», для оформления пособия больше не нужны письменные согласия всех совершеннолетних членов семьи.

«Теперь благодаря оптимизации получить его можно полностью в электронном виде. Это позволит оформить выплату, даже если по каким-то причинам не вся семья дома», — отметила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

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