В Подмосковье упростили процесс оформления пособия при рождении ребёнка

В Московской области упростили процедуру подачи заявления на назначение пособия при рождении ребёнка.

Как сообщает телеканал «360», для оформления пособия больше не нужны письменные согласия всех совершеннолетних членов семьи.

«Теперь благодаря оптимизации получить его можно полностью в электронном виде. Это позволит оформить выплату, даже если по каким-то причинам не вся семья дома», — отметила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.