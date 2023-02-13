Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссёра Вадима Абдрашитова.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова», — отметил Путин.

Как указал президент России, Абдрашитов был выдающимся режиссёром и педагогом, «одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа».

«Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», — добавил он.

Ранее сообщалось, что режиссёр Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни. Как заявил его зять, причиной смерти стала онкология.