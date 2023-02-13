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Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссёра Вадима Абдрашитова.
Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова», — отметил Путин. 

Как указал президент России, Абдрашитов был выдающимся режиссёром и педагогом, «одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа». 

«Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», — добавил он.

Ранее сообщалось, что режиссёр Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни. Как заявил его зять, причиной смерти стала онкология.

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