Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем — кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова», — отметил Путин.
Как указал президент России, Абдрашитов был выдающимся режиссёром и педагогом, «одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа».
«Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», — добавил он.
Ранее сообщалось, что режиссёр Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни. Как заявил его зять, причиной смерти стала онкология.