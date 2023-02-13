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В Москве инвестора для реорганизации бывшей промзоны «Южное Очаково» выберут в апреле

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В Москве заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Южное Очаково» будут принимать до 23 марта.
В Москве инвестора для реорганизации бывшей промзоны «Южное Очаково» выберут в апреле
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Победитель сможет построить там предприятия или здания для размещения офисов компаний и учреждений, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, аукцион пройдёт 3 апреля.

«Ожидаемые доходы столичного бюджета после реализации проекта оцениваются почти в 1 млрд рублей», — подчеркнул вице-мэр.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных учреждений Крыма в ближайшие два-три года должен увеличиться на 4—5 тыс. номеров, а через пять лет — на 20 тыс.

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