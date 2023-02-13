В Москве инвестора для реорганизации бывшей промзоны «Южное Очаково» выберут в апреле
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Победитель сможет построить там предприятия или здания для размещения офисов компаний и учреждений, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, аукцион пройдёт 3 апреля.
«Ожидаемые доходы столичного бюджета после реализации проекта оцениваются почти в 1 млрд рублей», — подчеркнул вице-мэр.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных учреждений Крыма в ближайшие два-три года должен увеличиться на 4—5 тыс. номеров, а через пять лет — на 20 тыс.