Узнать больше

Крымский МФЦ открыл предзапись из-за временной приостановки приёма для жителей Херсонской области

Короткая ссылка
Крымское ГБУ «Многофункциональный центр» открыл предварительную запись на приём для граждан, вынужденно покинувших Херсонскую область, на период его временной приостановки.
Крымский МФЦ открыл предзапись из-за временной приостановки приёма для жителей Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Несмотря на то, что временно приостановлен приём граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, предварительная запись через контакт-центр на получение мер социальной поддержки для указанной категории граждан доступна. Ближайшая доступная дата — 25 февраля», — говорится в сообщении МФЦ.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить