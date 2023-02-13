Крымский МФЦ открыл предзапись из-за временной приостановки приёма для жителей Херсонской области

Крымское ГБУ «Многофункциональный центр» открыл предварительную запись на приём для граждан, вынужденно покинувших Херсонскую область, на период его временной приостановки.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Несмотря на то, что временно приостановлен приём граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, предварительная запись через контакт-центр на получение мер социальной поддержки для указанной категории граждан доступна. Ближайшая доступная дата — 25 февраля», — говорится в сообщении МФЦ.

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