Крымский МФЦ открыл предзапись из-за временной приостановки приёма для жителей Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Несмотря на то, что временно приостановлен приём граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, предварительная запись через контакт-центр на получение мер социальной поддержки для указанной категории граждан доступна. Ближайшая доступная дата — 25 февраля», — говорится в сообщении МФЦ.
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