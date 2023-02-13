Губернатор сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области
- РИА Новости
По его словам, под обстрел попало село Красное. Пострадавших в результате ЧП нет.
«В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечён фасад и выбиты окна», — написал Гладков в Telegram.
Губернатор напомнил, что образовательные учреждения в приграничных территориях находятся на дистанционном формате обучения.
4 февраля стало известно, что высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области.