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Губернатор сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области

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Школа в Шебекинском округе Белгородской области повреждена в результате обстрела. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области
  • РИА Новости

По его словам, под обстрел попало село Красное. Пострадавших в результате ЧП нет.

«В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечён фасад и выбиты окна», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор напомнил, что образовательные учреждения в приграничных территориях находятся на дистанционном формате обучения.

4 февраля стало известно, что высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области.

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