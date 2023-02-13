Губернатор сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области

Школа в Шебекинском округе Белгородской области повреждена в результате обстрела. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел попало село Красное. Пострадавших в результате ЧП нет.

«В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечён фасад и выбиты окна», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор напомнил, что образовательные учреждения в приграничных территориях находятся на дистанционном формате обучения.

4 февраля стало известно, что высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области.