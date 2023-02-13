Строительство нового кадетского корпуса СК России в Петербурге планируют завершить летом
- РИА Новости
Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал руководитель проекта филиала Военно-строительной компании Александр Гозный.
Сроки открытия нового кадетского корпуса обозначил заместитель министра обороны России Тимур Иванов и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, которые посетили строительную площадку в середине января этого года.
«К отделочным работам в зданиях кадетского корпуса мы должны приступить в апреле… Уже 1 сентября дети должны сесть за парты в новом комплексе города Петергофа», — отметил Гозный.
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