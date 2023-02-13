Флорист Тайлер дала совет отталкиваться от характера партнёра при выборе букета на 14 февраля

Флорист Ксана Тайлер дала советы по выбору букета ко Дню всех влюблённых, 14 февраля.

Если у дамы строгий характер, то ей подойдут цветы в тёмных тонах, розы или экзотические цветы, например протея красная, сообщила она РИАМО.

Для девушек с более мягким характером эксперт советует подбирать цветы в нежных тонах и более «воздушные» — пионы или тюльпаны.

Для украшения в букете можно использовать эвкалипт, сухоцветы, хлопок, ягоды, конфеты, мягкие игрушки, заключила Тайлер.

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