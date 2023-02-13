Флорист Тайлер дала совет отталкиваться от характера партнёра при выборе букета на 14 февраля
- Gettyimages.ru
Если у дамы строгий характер, то ей подойдут цветы в тёмных тонах, розы или экзотические цветы, например протея красная, сообщила она РИАМО.
Для девушек с более мягким характером эксперт советует подбирать цветы в нежных тонах и более «воздушные» — пионы или тюльпаны.
Для украшения в букете можно использовать эвкалипт, сухоцветы, хлопок, ягоды, конфеты, мягкие игрушки, заключила Тайлер.
Ранее, как сообщал портал Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.