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Новый сервис «Бизнес-треки» запустили для столичных предпринимателей

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На столичном портале mbm.mos.ru для начинающих предпринимателей запустили новый сервис «Бизнес-треки».

Об этом сообщает «Москва 24».

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что благодаря новой услуге предпринимателям помогут оценить перспективы развития бизнеса, определить ключевые элементы бизнес-плана, собрать команду. Помимо теоретических советов предусмотрены практические рекомендации.

«Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии», — уточнила Сергунина.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в столичных стационарах внедряют новый цифровой сервис.

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