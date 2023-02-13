Новый сервис «Бизнес-треки» запустили для столичных предпринимателей
Об этом сообщает «Москва 24».
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что благодаря новой услуге предпринимателям помогут оценить перспективы развития бизнеса, определить ключевые элементы бизнес-плана, собрать команду. Помимо теоретических советов предусмотрены практические рекомендации.
«Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии», — уточнила Сергунина.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в столичных стационарах внедряют новый цифровой сервис.