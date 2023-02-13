HR-специалист Ускова рассказала о преимуществах аренды кадров для бизнеса

Гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала, что российским компаниям в современных реалиях приходится пересматривать свои бизнес-модели и переходить на более короткое планирование по кадрам. Одним из действенных инструментов в этом могут стать фрилансеры и аренда специалистов.

«Бизнес уже стал чаще обращаться к услугам внештатных специалистов. В прошлом году о таком опыте заявляли более 30% опрошенных бизнесменов, и более 40% собираются заняться этим в будущем», — сообщила она в интервью «Российской газете».

При таком виде сотрудничества поиск и оформление происходят быстрее, а закончить трудовые отношения можно без лишних административных проволочек, попутно сэкономив на обязательных взносах, налогах и оборудовании рабочих мест.

По её мнению, в ближайшем будущем классический найм продолжит сдавать позиции. Технологический стек будет меняться всё быстрее, дефицит кадров не исчезнет, как и желание оптимизировать расходы. Значит, компании продолжат курс на аренду кадров, заключила эксперт.

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