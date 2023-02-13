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В Главархиве жители Москвы чаще всего запрашивали домовые и метрические книги в 2022 году

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В пресс-службе столичного Главархива рассказали, что в 2022 году москвичи чаще всего запрашивали домовые и метрические книги, а также переданные ЗАГСом в Главархив города актовые книги за 1918—1925 годы.
В Главархиве жители Москвы чаще всего запрашивали домовые и метрические книги в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24».

В метрических книгах хранятся сведения о дореволюционном времени, а в актовых книгах органов ЗАГС — данные о советских годах, а также сведения о разводах, уточнили в ведомстве.

«Третье место по количеству обращений заняли дела Московского университета: личные дела студентов и преподавателей, история факультетов и научных исследований, студенческие работы (рефераты, дипломы, курсовые, отчёты)», — добавили в пресс-службе Главархива.

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