Инфекционист Чепурнов заявил, что России не стоит опасаться распространения холеры
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Санитарно-эпидемиологические меры, вакцины и антибиотики эффективны против холеры, отметил специалист в беседе с URA.RU.
«Если даже что-то придёт, то не так уж сложно будет подавить… Я не жду ничего такого особенного, по крайней мере в отношении нашей страны», — заявил Чепурнов.
Накануне в ВОЗ заявили, что в мире отмечается увеличение числа вспышек холеры, а также их географическое расширение.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.