Инфекционист Чепурнов заявил, что России не стоит опасаться распространения холеры

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о высоком риске распространения холеры в мире.

Санитарно-эпидемиологические меры, вакцины и антибиотики эффективны против холеры, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«Если даже что-то придёт, то не так уж сложно будет подавить… Я не жду ничего такого особенного, по крайней мере в отношении нашей страны», — заявил Чепурнов.

Накануне в ВОЗ заявили, что в мире отмечается увеличение числа вспышек холеры, а также их географическое расширение.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.