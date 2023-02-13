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Инфекционист Чепурнов заявил, что России не стоит опасаться распространения холеры

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о высоком риске распространения холеры в мире.
Инфекционист Чепурнов заявил, что России не стоит опасаться распространения холеры
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Санитарно-эпидемиологические меры, вакцины и антибиотики эффективны против холеры, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«Если даже что-то придёт, то не так уж сложно будет подавить… Я не жду ничего такого особенного, по крайней мере в отношении нашей страны», — заявил Чепурнов.

Накануне в ВОЗ заявили, что в мире отмечается увеличение числа вспышек холеры, а также их географическое расширение.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России вновь наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.

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