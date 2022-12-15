«Ъ»: выбор сенаторов от новых регионов в Совфед могут отложить до сентября

Назначение сенаторов от новых субъектов России могут отложить до сентября следующего года.

Как сообщил источник «Коммерсанта» в руководстве ДНР, это обусловлено «процедурными моментами».

Аналогичным образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав России 30 сентября.

В начале октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.