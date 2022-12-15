«Ъ»: выбор сенаторов от новых регионов в Совфед могут отложить до сентября
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Как сообщил источник «Коммерсанта» в руководстве ДНР, это обусловлено «процедурными моментами».
Аналогичным образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав России 30 сентября.
В начале октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.