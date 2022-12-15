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Ефимов: с начала года в Москве производство электронных компонентов и печатных плат выросло в полтора раза

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За десять месяцев 2022 года в Москве выпустили на 51% больше элементов электронной аппаратуры и печатных плат, чем в январе – октябре прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ефимов: с начала года в Москве производство электронных компонентов и печатных плат выросло в полтора раза
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Как пишет НСН, всего же в сфере микроэлектроники в столице работает 48 предприятий.

По словам Ефимова, отрасль получила точки роста благодаря повышению технологического суверенитета России. В частности, с начала года объём поставок вырос почти на 20% и составил 29,3 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщало, что Международная выставка лёгкой и текстильной промышленности «Индустрия моды» прошла в Санкт-Петербурге в октябре.

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