Депутат Смолин прокомментировал ситуацию со свиным гриппом в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал ситуацию со свиным гриппом в России.

«В массовом масштабе дистанционного обучения из-за свиного гриппа, я думаю, не будет. Все прекрасно понимают, что в рамках школ обучение дома с помощью компьютеров гораздо менее качественно, чем классическое образование», — приводит его слова НСН.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.