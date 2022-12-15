Депутат Смолин прокомментировал ситуацию со свиным гриппом в России
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«В массовом масштабе дистанционного обучения из-за свиного гриппа, я думаю, не будет. Все прекрасно понимают, что в рамках школ обучение дома с помощью компьютеров гораздо менее качественно, чем классическое образование», — приводит его слова НСН.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.