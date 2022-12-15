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МИД: новая концепция внешней политики России может быть обнародована в начале 2023 года

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Новая концепция внешней политики России может быть обнародована в начале 2023 года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин.
МИД: новая концепция внешней политики России может быть обнародована в начале 2023 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать», — цитирует его РИА Новости.

Дробинин рассказал, что документ должен быть рассмотрен на уровне Совета Безопасности России.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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